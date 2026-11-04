Kyocera mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kyocera hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kyocera 0,090 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyocera in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at