Kyocera: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kyocera veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -12,600 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyocera in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 530,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 493,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at