Kyocera vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kyocera hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyocera im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at