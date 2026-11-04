Kyocera: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyocera hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kyocera im vergangenen Quartal 552,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyocera 513,35 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at