KYOCHON FOOD&BEVERAGE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KYOCHON FOOD&BEVERAGE stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 140,02 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 152,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 144,49 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KYOCHON FOOD&BEVERAGE einen Umsatz von 135,19 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at