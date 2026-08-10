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10.08.2026 06:31:29
KYOCHON FOOD&BEVERAGE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
KYOCHON FOOD&BEVERAGE hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105,07 KRW gegenüber 93,00 KRW im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOCHON FOOD&BEVERAGE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132,27 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 126,10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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