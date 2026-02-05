|
05.02.2026 06:31:28
KYODO PAPER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KYODO PAPER hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 48,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -38,930 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,40 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,06 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
