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10.11.2026 06:31:29
Kyodo Printing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kyodo Printing veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 60,27 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,21 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,23 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,73 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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