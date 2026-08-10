Kyodo Printing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kyodo Printing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 43,45 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyodo Printing einen Gewinn von 28,76 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at