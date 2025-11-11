Kyodo Printing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kyodo Printing hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 19,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kyodo Printing 27,29 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,73 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at