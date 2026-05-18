18.05.2026 06:31:29

Kyodo Printing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyodo Printing hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,26 JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,85 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,68 Milliarden JPY.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 141,15 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 115,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,77 Prozent zurück. Hier wurden 98,21 Milliarden JPY gegenüber 99,98 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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