Kyodo Printing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kyodo Printing äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 52,92 JPY gegenüber 52,70 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Kyodo Printing mit einem Umsatz von insgesamt 25,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at