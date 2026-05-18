18.05.2026 06:31:29

Kyoei Security Service: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kyoei Security Service veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 78,56 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyoei Security Service einen Gewinn von -187,130 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyoei Security Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 444,33 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -26,710 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,58 Milliarden JPY gegenüber 10,11 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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