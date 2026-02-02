KYOEI STEEL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KYOEI STEEL hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 57,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 93,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 78,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at