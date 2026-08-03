KYOEI STEEL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KYOEI STEEL hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,61 JPY. Im Vorjahresviertel waren 62,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 87,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at