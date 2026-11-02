KYOEI STEEL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KYOEI STEEL hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 62,32 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 90,59 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,53 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at