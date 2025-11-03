KYOEI STEEL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KYOEI STEEL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KYOEI STEEL ein EPS von 55,99 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,68 Prozent auf 80,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82,75 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at