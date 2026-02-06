|
06.02.2026 06:31:28
KYOEI TANKER öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KYOEI TANKER hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,43 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
