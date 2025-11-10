KYOEI TANKER stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KYOEI TANKER hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,26 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48,77 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,73 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,94 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at