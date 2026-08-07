KYOEI TANKER stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KYOEI TANKER hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 233,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,76 Prozent auf 3,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,86 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at