KYOEI TANKER veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KYOEI TANKER hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KYOEI TANKER 26,67 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 4,09 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 54,20 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 668,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,51 Milliarden JPY, während im Vorjahr 15,16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at