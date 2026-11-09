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09.11.2026 06:31:29
KYOEI TANKER zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KYOEI TANKER präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 66,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,26 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat KYOEI TANKER 3,83 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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