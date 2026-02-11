Kyokuto Boeki Kaisha informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kyokuto Boeki Kaisha hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 43,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kyokuto Boeki Kaisha 197,27 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyokuto Boeki Kaisha in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at