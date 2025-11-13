Kyokuto Boeki Kaisha stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyokuto Boeki Kaisha hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 25,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kyokuto Boeki Kaisha 51,72 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,78 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kyokuto Boeki Kaisha einen Umsatz von 10,79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at