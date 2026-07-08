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08.07.2026 06:31:29
Kyokuto hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kyokuto hat am 06.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 52,04 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 58,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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