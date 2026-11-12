Kyokuto Kaihatsu Kogyo legte Quartalsergebnis vor

Kyokuto Kaihatsu Kogyo hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 31,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 91,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kyokuto Kaihatsu Kogyo im vergangenen Quartal 46,07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyokuto Kaihatsu Kogyo 40,72 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at