Kyokuto Kaihatsu Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kyokuto Kaihatsu Kogyo hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 56,93 JPY gegenüber 21,28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyokuto Kaihatsu Kogyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at