Kyokuto Kaihatsu Kogyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kyokuto Kaihatsu Kogyo hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 77,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,42 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 48,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 96,04 JPY beziffert, während im Vorjahr 151,74 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kyokuto Kaihatsu Kogyo im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,33 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 140,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at