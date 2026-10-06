Kyokuto öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kyokuto hat am 05.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -12,59 JPY. Ein Jahr zuvor waren -11,590 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 1,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at