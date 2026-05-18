KYOKUTO SANKI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KYOKUTO SANKI hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KYOKUTO SANKI 31,53 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at