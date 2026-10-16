KYOKUTO SECURITIES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KYOKUTO SECURITIES hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat KYOKUTO SECURITIES mit einem Umsatz von insgesamt 3,16 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at