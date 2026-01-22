|
KYOKUTO SECURITIES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KYOKUTO SECURITIES hat am 21.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 48,63 JPY, nach 52,18 JPY im Vorjahresvergleich.
KYOKUTO SECURITIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
