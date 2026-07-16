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16.07.2026 06:31:29
KYOKUTO SECURITIES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KYOKUTO SECURITIES ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KYOKUTO SECURITIES die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 48,52 JPY, nach 31,29 JPY im Vorjahresvergleich.
KYOKUTO SECURITIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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