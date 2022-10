KYOKUTO SECURITIES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KYOKUTO SECURITIES präsentierte in der am 14.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Der Umsatz wurde auf 1,01 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at