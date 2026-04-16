KYOKUTO SECURITIES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KYOKUTO SECURITIES hat am 14.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KYOKUTO SECURITIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 150,37 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 139,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 8,32 Milliarden JPY, gegenüber 11,60 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 28,28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at