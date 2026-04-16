16.04.2026 06:31:29

KYOKUTO SECURITIES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KYOKUTO SECURITIES hat am 14.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KYOKUTO SECURITIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 150,37 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 139,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 8,32 Milliarden JPY, gegenüber 11,60 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 28,28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Asiens Börsen im Minus
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen