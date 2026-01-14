|
Kyokuto stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kyokuto hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,80 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyokuto ein EPS von -9,480 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Milliarden JPY umgesetzt.
