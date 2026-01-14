14.01.2026 06:31:28

Kyokuto stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kyokuto hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,80 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyokuto ein EPS von -9,480 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen