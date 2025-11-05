Kyokuyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kyokuyo hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 96,58 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyokuyo 25,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 79,97 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at