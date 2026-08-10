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10.08.2026 06:31:29
Kyokuyo präsentierte Quartalsergebnisse
Kyokuyo hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 180,48 JPY gegenüber 140,42 JPY im Vorjahresquartal.
Kyokuyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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