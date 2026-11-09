Kyokuyo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kyokuyo lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Kyokuyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 88,43 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 96,58 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87,48 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at