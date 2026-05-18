Kyokuyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kyokuyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 97,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 51,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 67,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 576,02 JPY gegenüber 567,48 JPY je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 334,61 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kyokuyo einen Umsatz von 302,68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at