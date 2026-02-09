|
09.02.2026 06:31:29
Kyokuyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kyokuyo gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 241,46 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyokuyo 287,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,06 Prozent auf 100,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!