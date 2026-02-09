Kyokuyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyokuyo gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 241,46 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyokuyo 287,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,06 Prozent auf 100,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at