KYONGBO PHARMACEUTICAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KYONGBO PHARMACEUTICAL hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 21,20 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KYONGBO PHARMACEUTICAL 73,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 71,22 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 59,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,52 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 194,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 264,10 Milliarden KRW – ein Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KYONGBO PHARMACEUTICAL 238,56 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at