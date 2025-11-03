KYONGBO PHARMACEUTICAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KYONGBO PHARMACEUTICAL hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 126,83 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 45,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 66,99 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 58,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at