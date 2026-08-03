KYONGBO PHARMACEUTICAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KYONGBO PHARMACEUTICAL stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 124,40 KRW, nach -73,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 75,22 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,31 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at