KYONGBO PHARMACEUTICAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KYONGBO PHARMACEUTICAL ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KYONGBO PHARMACEUTICAL die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 22,17 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 60,59 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 66,13 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at