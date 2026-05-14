14.05.2026 06:31:29

KYORIN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KYORIN präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11,68 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 115,71 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 33,80 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 60,03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte KYORIN ein EPS von 158,17 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KYORIN mit einem Umsatz von insgesamt 126,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -2,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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