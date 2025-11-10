KYORIN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KYORIN hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,56 JPY. Im Vorjahresquartal waren 6,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat KYORIN 28,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at