KYORIN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KYORIN präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 45,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 33,73 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at