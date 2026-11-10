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10.11.2026 06:31:29
KYORIN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KYORIN hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 41,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KYORIN ein Ergebnis je Aktie von -10,560 JPY vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 27,84 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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