KYORITSU AIR TECH legte Quartalsergebnis vor

KYORITSU AIR TECH hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 11,41 JPY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 11,41 JPY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,69 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KYORITSU AIR TECH einen Umsatz von 2,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at